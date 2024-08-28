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石化行情低迷 台聚看下半年營運不敢太樂觀

中央社／ 台北28日電

石化行情低迷，PE大廠台聚上半年稅後淨損新台幣6.45億元，比起去年同期淨損6946萬元，虧損擴大超過8倍，每股淨損0.6元。展望後勢，台聚認為下半年會比上半年好，但不敢太樂觀。

台聚今天舉行法說會，副總經理暨發言人吳銘宗表示，台聚兩大產品線包括PE（聚乙烯）和EVA（乙烯醋酸乙烯酯）。其中PE的部分，第1季因為中油歲修，緊縮上游乙烯原料來源，台聚PE開動率只剩下35%，造成營運虧損；第2季中油供料恢復正常，台聚PE廠開動率提高到8成以上，PE事業第2季已成功轉盈。

至於EVA的部分，原本預期第2季要賺錢，4、5月也確實是獲利狀態，可惜6月行情又急轉直下，造成EVA事業第2季還是虧錢，但虧損比第1季縮減。

整體而言，台聚第2季稅後淨損6.3億元，為連續第3季虧損，不過比起第1季淨損9.76億元，虧損縮減約35.4%，單季每股淨損0.23元。

展望後勢，吳銘宗表示，PE市場需求平平，但因為少了原料供給的干擾，下半年會比上半年好。台聚除穩定供應固定客戶，也持續開拓外銷市場訂單，惟近期國際運費變化大，爭取外銷客戶訂單困難度較高。

EVA方面，台聚深度耕耘的太陽能電池應用市場，需求未見起色，另一大應用發泡市場也進入淡季，對於第3季不敢太樂觀。吳銘宗認為，EVA供過於求壓力仍大，市場買氣疲弱，預估EVA行情短期難有起色，台聚將持續推廣差異化產品，開創新藍海。

中油 台聚 太陽能電池

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