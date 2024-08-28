裕融法說會／消費金融呆帳問題 去年已提早因應

裕融（9941）28日法說會，總經理闕源龍強調，消費金融事業方面，由於市場環境的變化，2023年資產品質有所下降，導致呆帳與逾期案件增加。幸運的是，裕融在去年就開始加強管控，目前資產品質已有所改善，進度符合預期，短期雖然不利成長，但對長期獲利表現有利。

此外配合租賃公會制定的自律公約，裕融進行了營運調整，雖短期內業績和資產成長幅度受到影響，但自律公約將有助於租賃產業的健康發展，使未來的增長更加穩固。

裕融並積極推動移動服務事業。闕源龍指出，裕融正著力於強化LINE GO一站式服務的內容。目前已經涵蓋計程車、共享租車及機場接送服務，未來預計每季推出新服務，包括與集團合作的N7電動車隊等，希望為消費者提供更多選擇。

裕融在去年就已經提前準備好應對升息及資產品質問題，並進行了適度的資源調配，三大事業體都有明確的策略方向，下半年消金事業專注於資產品質的優化；企金事業適度擴充資產規模並積極發展東南亞市場；移動事業則與集團汽車事業協同發展。希望在今年面對種種挑戰的環境能交出不錯的成績，並開始著眼於未來幾年的發展機會，以穩健的步伐持續成長。

今年，台灣租賃業面臨了不少挑戰，包括大陸經濟放緩、台灣資金升息及自律公約規範的變化。在這樣的環境下，裕融需要比拚經營團隊的韌性與多元布局的深化程度，同時秉持穩健經營的原則來推動公司成長。截至2024年上半年，裕融的合併資產已達3,013億，同比增長4.4%，首次突破3,000億大關；合併營收接近209億元，同比增長3.8%。

企業金融事業方面，裕融的業務覆蓋台灣、大陸、東南亞及能源四個領域。台灣企金事業積極擴展業務，特別是中小企業的企業融資及微型企業方面，2024年上半年資產餘額同比增長15.5%。大陸業務則以穩定資產品質為首要任務，獲利水平與去年持平。東南亞方面，菲律賓專注於醫療事業發展，資產品質良好；馬來西亞分支則於今年5月正式開幕，目前專注於拓展業務團隊與人員招募。能源事業方面，光電和儲能領域均按計劃發展，售電業務也已加入永豐的綠電交易信託平台，目前有多筆售電案件在洽談中。整體而言，今年上半年企業金融的資產餘額和營業利益對比去年同期皆有兩位數的增長。