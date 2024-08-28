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裕慶上半年每股賺6.81元 智慧灌溉展示架第4季出貨

中央社／ 台北28日電

裕慶金屬今天公布上半年合併營收為新台幣18.26億元，稅後淨利3.35億元，每股稅後盈餘6.81元。商用展示架業務接單熱絡，智慧灌溉植物展示架新品預計第4季陸續出貨，可望推升營運向上。

裕慶-KY（裕慶金屬）說明，今年上半年營收較去年同期減少，主因去年第1季展示架新專案認列墊高比較基期，加上今年第2季針對分店及分部門包裝運輸服務投入較高費用，以及原材料與人員薪資上漲等影響所致。

裕慶-KY表示，2024年上半年商用展示架、電動床機構件業務營收比重分別為78%、16%，受惠商用展示架業務深化「設計、製造、服務」一條龍業務模式，助力商用展示架設計代工（ODM）業務轉型成效，帶動今年上半年銷售比重達65%，較去年同期的60%提升；即使第2季加大資源投入分店及分部門包裝運輸服務，以及成本費用增加的情況下，今年上半年毛利率仍保持43%水準。

裕慶-KY指出，為擴大商用展示架業務整體接單規模放大，包括智慧灌溉植物展示架、電動椅等新品接單皆有良好斬獲，且成功取得全球最大零售商開發客製化商用展示架多項新品訂單，以及打入美國第2大折扣零售百貨集團商用展示架供應夥伴。

營收

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