新光金花落誰家…中信金還台新金？專家：沒變數「這兩家」越靠近10月8號股價越高

＊原文發文時間為8月23日

中信金要強娶新光金，新光金、台新金、中信金股價可能會如何變化？

中信金想要強娶新光金

中信金（2891）也玩真的！23日晚間7點30分總經理高麗雪親自赴台灣證交所發布重大訊息，宣布下周二前向金管會正式遞件，以現金360億元加換股共1314億元，啟動非合意公開收購，換算收購價為每股14.55元，目標收購到51%。

新光金23日收盤在12.45元，將有16.8%溢價空間。

最近金融圈彷彿上演灑狗血的八點檔，8月21日中信金才董事會通過要合併新光金，隔日台新改變與新光金就正式宣布訂婚，台新金（2887）與新光金（2888）22日董事會通過換股合併，台新金將以每0.6022普通股換新光金1股普通股，以台新金為存續公司，新光金為消滅公司，合併後更名「台新新光金控」，若順利成就，國內泛新光金融集團將正式整併，估計金控總資產將名列第4大。

正常訂婚後不會有變數，豈料中信金不死心，還想強娶，8月22日開盤，新光金股價依照與台新金換股比例下跌到11.65元，不久買盤湧入，盤中就傳出中信金將以14元以上收購新光金股票，結果新光金出現單日126萬張的天量成交紀錄。

果不其然，晚上中信金發出重訊，要強取新光金，等於以14.55元要收購新光金股票。

決戰股東會，決定新光金花落誰家

台新金與新光金雙方董事會也通過 10月9日召開股臨會，通過合併案，這是因為台新金原本掌握過半數股權。

現在中信金開出14.55元的收購價格，一定會吸引不少新光金股民原因高價賣出，8月23日爆出天量126張成交張數，有可能中信金本日已經提前出手買進，因為新光金董監持股僅4.04%，三大法人也僅占19.39%，多數股票在一般法人與散戶手上。

後續中信金就是會一直買進新光金股票，只要掌握超過50%就能順利吞下新光金。

台新金只能被動看戲嗎？那可不，台新金要防止被搶親，除了台新同盟不能賣新光金股票外，還要設法拉抬台新金股價。

因為8月22日台新與新光金通過1：0.6的換股比例，這就代表後續在10月9號前台新金股價只要超過24.3元（計算方式：24.3×0.6=14.58），依照換股比例就會超過中信金的購買價格，新光金的股東不賣掉賺的更多，這時候就直接可以推論中信金無法取得超過50%的股權。

基於此推論，下週開始，中信金集團可能就會動用鈔能力購買新光金，同時間台新金也要動用鈔能力去拉抬台新金的股價去防守。

因為我同時擁有新光金與台新金股票，這時候真的很開心，突然有兩個大哥要被迫拉抬股價，我不會急著賣出，若沒其他意外變數，越靠近10月8號價格會越高。

至於中信金的股價，若不參與取新光金就有機會維持高檔，要強娶新光金，無論娶到或沒娶到，都會影響獲利，股價會如何走，就不難判斷了。

警語：文章內容不是對任何證券作買賣邀約，這只是創作者分享自己的交易邏輯與觀察心得，並非給讀者任何投資建議，股票投資有賺有賠，請務必獨立思考自行決定，文中內容之舉例只是為了讓讀者能清楚了解創作者的思維，請勿以此文章做為買賣依據。

◎本文內容已獲 股市小黑 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。