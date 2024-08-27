燁輝發展綠色鋼材
主力單軋廠燁輝（2023）昨（27）日法說會，該公司表示，未來將積極調整市場定位、轉型升級，提升自身競爭優勢，朝向發展綠色RC鋼材前進。
燁輝表示，根據WSA權威預測，2024年鋼鐵需求恢復性增長1.7%，2025年則緩速增長預測達到1.2%，鋼市持續走在上坡路。
不過，中國大陸鋼廠鐵水量仍處高位，整體庫存降幅有限，在終端需求未明顯改善下，鋼市仍疲軟。美國方面，近期調漲平板鋼材價格，同時鋼廠交期有延長趨勢，有機會帶動今年第4季採購需求。
燁輝強調，在鋼鐵景氣高度低迷的現況下，上半年鋼鐵事業毛利率仍維持9%水平，凸顯傑出的經營效能。有鑑於大陸經濟疲弱影響全球，但各國逐步進入降息循環，有望帶動經濟回升、鋼市築底，燁輝全球化利基產品布局將逆勢獲利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言