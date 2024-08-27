主力單軋廠燁輝（2023）昨（27）日法說會，該公司表示，未來將積極調整市場定位、轉型升級，提升自身競爭優勢，朝向發展綠色RC鋼材前進。

燁輝表示，根據WSA權威預測，2024年鋼鐵需求恢復性增長1.7%，2025年則緩速增長預測達到1.2%，鋼市持續走在上坡路。

不過，中國大陸鋼廠鐵水量仍處高位，整體庫存降幅有限，在終端需求未明顯改善下，鋼市仍疲軟。美國方面，近期調漲平板鋼材價格，同時鋼廠交期有延長趨勢，有機會帶動今年第4季採購需求。

燁輝強調，在鋼鐵景氣高度低迷的現況下，上半年鋼鐵事業毛利率仍維持9%水平，凸顯傑出的經營效能。有鑑於大陸經濟疲弱影響全球，但各國逐步進入降息循環，有望帶動經濟回升、鋼市築底，燁輝全球化利基產品布局將逆勢獲利。