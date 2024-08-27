大洋財報／上半年每股虧0.87元 武漢大洋中心預定9月開幕

大洋-KY（5907）27日公告第2季財報，第2季合併營收7.8億元，年減14.48％，稅後虧損0.37億元，每股虧損0.19元；累計上半年營收16.91億元，年減14.10％，稅後虧損1.71億元，每股虧損0.87元。

大洋表示，上半年營收減少主要來自武漢三店閉店的影響，加上後疫情時代中國大陸經濟下滑，顧客消費降級，使銷售業績無法有效提升。其中，武漢三店去年閉店並已按合約提列相關損失，依據法院今年6月一審判決，於本次認列迴轉利益1.08億元，包含回沖已提列但無賠償義務之損失及補提判決後須再賠償之損失。加上公司嚴控營業費用以及所得稅費用減少，是以整體虧損金額較去年同期減少。

大洋上半年以武漢一店、武漢二店、宜昌店、南京一店、千樹店及南京二店表現較佳，面對市場環境的不確定性，公司加大線上銷售力度，使上半年線上銷售業績已達人民幣3億元，占全公司業績的31%，其中抖音和美團為線上銷售主要平台。

門店端則持續調改升級，其中南京一店1~2樓引進中國大陸快時尚領導品牌UR旗艦店，B1餐飲區招商良好，上海千樹店的華為、小米、奧樂齊超市及餐飲餐廳表現亮眼，武漢一店及福州二店的電影院及武漢二店的小米之家和女裝等均成為各自門店的亮點；上半年大洋客流量累計達到3,248萬人次，較去年同期增長8.4%；大洋並積極與物業業主協商各門店租金，在上海千樹店、合肥店及武漢二店已取得相對的成果。

大洋下半年進行優化各門店招商策略，解決集團空櫃率問題，力爭年底將集團空櫃率降至10%以下；同時配合武漢大洋中心預定9月的正式開業，將為大洋創造新的業績增長點，之後並將有千樹二期以及宜昌CBD三期於2025年陸續啟動。