燁輝法說會／強調全球布局利基產品 有信心逆勢獲利

主力單軋廠燁輝（2023）27日法說會，強調在鋼鐵景氣高度低迷的現況下，上半年鋼鐵事業毛利率仍維持9%水平，凸顯傑出的經營效能。有鑑於中國大陸經濟疲弱影響全球，但各國逐步進入降息循環，有望帶動經濟回升、鋼市築底，燁輝全球化利基產品布局將逆勢獲利。

燁輝表示，長期來的企業願景為「服務創造價值，創新領先全球」，積極致力於拓展內外銷用戶數量，並成功維持超過60%回購率，客戶總數依舊穩定成長中。

目前燁輝台灣內銷比例31%、外銷69%，以具優勢的全球競爭力拓展海外市場，產品銷售已達138個國家，占全球193個國家的71%，並隨時依市場趨勢，靈活布局分配內外銷市場銷售比例，以有效提升獲利能力。

燁輝指出，當前台灣進口鋼料充斥，中鋼近期將對中國大陸熱軋提出反傾銷調查，以反制廉價鋼材衝擊，加上國內鋼廠為抵制進口料，積極搭配多元配套銷售方案，以其穩住中下游信心。

對燁輝來說，積極調整市場定位、轉型升級，提升自身競爭優勢，朝向發展綠色RC鋼材前進。

燁輝表示，根據WSA權威預測，2024年鋼鐵需求恢復性增長1.7%，2025年則緩速增長預測達到1.2%，鋼市持續走在上坡路，燁輝穩中求勝，對後續展望審慎樂觀。