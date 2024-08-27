高林法說會／下半年本業進入銷售旺季 轉投資綠能開花結果

高林（2906）27日舉辦法說會，發言人王培煜表示，第3季已進入秋冬聖誕的出貨旺季，但全球貿易受加薩走廊紅海危機的影響，集裝箱運費飆升，艙位吃緊，因此透過多方管道，積極爭取艙位，讓貨物得以順利出貨，趕上客戶的銷售季節。展望後市，已投入的綠能產業逐漸展現效益，加上本業貿易、精品零售、醫療生技進入銷售旺季，下半年營收及獲利將有所成長。

高林上半年營收43.56億元，年增14.92%，稅後純益4,028.2萬元，年增35.5%，每股純益0.19元。王培煜表示，公司核心事業包含貿易、時尚、生技醫療，上半年各事業部門營收比重仍以醫療生技最高，貿易事業因疫情趨緩，但國際局勢問題影響，故營收僅維持微幅成長。

因應美國及墨西哥政府，自今年4月下旬開始，對眾多產品持續課徵額外的進口關稅，貿易部門除維持中國大陸的供應鏈以外，亦積極開拓亞洲其它國家的廠家，如越南、馬來西亞與柬埔寨等以降低衝擊，規避高關稅，提高價格的競爭力。

在品牌代理事業方面，高林去年與日商貝肯士集團BAYCREW′S GROUP，展開緊密合作關係，於台灣市場共同發展BAYCREW′S GROUP旗下相關服飾、餐飲等品牌，今年底預計新增兩家商場開幕，包括統一時代Dream Plaza、南港三井LaLaport商場，預期全台共計11個專櫃據點，含六家服飾、五家餐飲。

在投資事業方面，以綠能產業為近期重點，包括公司持股78%的羽光能源與持股51%的高明能源今年皆有新進展。其中，羽光能源是高林投入新能源產業的起點，該案場為設備容量4.5MW之dReg0.25儲能案場，已於今年1月正式併網商轉。高明能源則同時投資儲能案場、充電樁與充電站、能源管理系統，以及光電案場，旗下的拓森能源為彰化縣彰濱工業區設備容量2.4MW之E-dReg 0.5儲能案場，已於今年6月併網商轉。

另高明能源持股33.75%的雲樁科技從事充電站點經營、室內及室外電動汽車充電樁設置規劃，並為TESLA快充樁認證安裝服務廠商。目前雲樁科技於全台安裝的商用充電樁數量達400座，並已為50個社區大樓規劃設置住宅型充電設備，供電量累計達770萬度。