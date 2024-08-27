利空出盡？離岸風電國產化研議開放 世紀鋼攻上漲停

歐盟認為台灣離岸風電國產化政策違反世界貿易組織（WTO）規定，要求進行爭端解決諮商，經濟部9月將組團赴歐盟諮商，表態離岸風電國產化將朝開放方向研議。不過，世紀鋼（9958）卻大漲攻上漲停，收234.5元。

WTO於7月底舉行爭端解決小組會議，歐盟在會中要求與台灣進行諮商，經濟部9月將組團赴歐盟諮商，與歐盟溝通國內外廠商都可以接受的方式，經濟部長郭智輝表示，離岸風電國產化朝開放方向研議。據了解，預計2025年選商的區塊開發3-3期，撤除國產化已列為選項之一。

而在3-2選商中，經濟部也開放由開發商自選國產化項目，不過因3-2期已決標，不會因歐盟請求國產化諮商而廢標。

儘管經濟部已先表態國產化將朝開放方向研議，但也將向歐盟說明，台灣之所以要風電國產化，主要是為了風機運轉長達20年所需要的運維。若在營運期間還要從歐洲買零件更換，大費周章外，時程拉長也影響我國能源安全，因此台灣需要具備部分國產化量能與基礎。

官員表示，政府希望藉由能源轉型政策，台廠建立供應鏈產能，且若完全開放市場，讓中國大陸低價零組件傾銷，對歐商在台建立供應鏈未必有利。

世紀鋼在6/18盤中創下373.5元高點後，股價一路下跌，最低來到173.5元，跌幅達53.5%。隨後止跌反彈，今大漲衝上漲停234.5元。

世紀鋼目前離岸風電水下基礎相關事業上已從各大風場開發商取得數個承作契約，陸續爭取未來五年甚至十年的新單，並將逐年提高離岸風電業務占比達85%以上，挹注營運表現。台中港廠區已開始陸續投產，目前主要產品為Pin Pile，而台中港2期廠也如火如荼的興建中，且與丹麥Welcon公司簽屬技術合約。

3-2期選商由森崴集團拿下第一，業界人士說，森崴投資海事工程，還打造新船，有自己的海工船隊；水下基礎則是跟世紀鋼合作，全力支持供應鏈國產化。