快訊

不知袋裡裝5百萬？鄭文燦辯現金被丟包在官邸 「木盒返還說」遭檢打臉

影／違室內裝修辦法？民眾黨新辦公室環境曝 北市建管處稽查結果出爐

2024《台灣米其林指南》完整摘星名單出爐！去年奪三星餐廳順利連莊 5間二星、47間一星餐廳

利空出盡？離岸風電國產化研議開放 世紀鋼攻上漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

歐盟認為台灣離岸風電國產化政策違反世界貿易組織（WTO）規定，要求進行爭端解決諮商，經濟部9月將組團赴歐盟諮商，表態離岸風電國產化將朝開放方向研議。不過，世紀鋼（9958）卻大漲攻上漲停，收234.5元。

WTO於7月底舉行爭端解決小組會議，歐盟在會中要求與台灣進行諮商，經濟部9月將組團赴歐盟諮商，與歐盟溝通國內外廠商都可以接受的方式，經濟部長郭智輝表示，離岸風電國產化朝開放方向研議。據了解，預計2025年選商的區塊開發3-3期，撤除國產化已列為選項之一。

而在3-2選商中，經濟部也開放由開發商自選國產化項目，不過因3-2期已決標，不會因歐盟請求國產化諮商而廢標。

儘管經濟部已先表態國產化將朝開放方向研議，但也將向歐盟說明，台灣之所以要風電國產化，主要是為了風機運轉長達20年所需要的運維。若在營運期間還要從歐洲買零件更換，大費周章外，時程拉長也影響我國能源安全，因此台灣需要具備部分國產化量能與基礎。

官員表示，政府希望藉由能源轉型政策，台廠建立供應鏈產能，且若完全開放市場，讓中國大陸低價零組件傾銷，對歐商在台建立供應鏈未必有利。

世紀鋼在6/18盤中創下373.5元高點後，股價一路下跌，最低來到173.5元，跌幅達53.5%。隨後止跌反彈，今大漲衝上漲停234.5元。

世紀鋼目前離岸風電水下基礎相關事業上已從各大風場開發商取得數個承作契約，陸續爭取未來五年甚至十年的新單，並將逐年提高離岸風電業務占比達85%以上，挹注營運表現。台中港廠區已開始陸續投產，目前主要產品為Pin Pile，而台中港2期廠也如火如荼的興建中，且與丹麥Welcon公司簽屬技術合約。

3-2期選商由森崴集團拿下第一，業界人士說，森崴投資海事工程，還打造新船，有自己的海工船隊；水下基礎則是跟世紀鋼合作，全力支持供應鏈國產化。

歐盟 離岸風電

延伸閱讀

頂著英國光環品牌的MG　上汽為何遭到歐盟加徵陸廠最重關稅？

彰化離岸風電工安意外 19歲簡男急救多天昨晚不治

歐盟狀告WTO 經濟部：風電選商研議撤除國產化

風電選商研議撤除國產化 打開市場陸零件恐傾銷

相關新聞

寒舍餐旅業績將攻高

寒舍餐旅（2739）董事長蔡伯翰昨（26）日表示，對後市營運看法樂觀，主要受惠政府持續推動觀光政策，以及觀光業者積極促進...

台船奪中航50億造船大單

台船（2208）於昨（26）日宣布，與中航旗下子公司簽署兩艘和選擇權兩艘21萬公噸級散裝貨輪建造合約；另中航同步公告全案...

亞泥中國私有化告吹 法院會議及股東特別大會未通過

亞泥（1102）26日晚間公告，原擬以協議安排方式私有化子公司亞泥（中國）控股之計畫，未能於亞泥中國法院會議及股東特別大...

中鋼前7月稅前盈餘年增218% 後市迎旺季

中鋼（2002）26日公布，今年前7月合併營業收入2,175億元、年增1%，累計稅前盈餘40.8億元、年增218%。

泓德能源9月底改為一般上市版 今年營收衝百億元

泓德能源（6873）9月底正式改列一般板。泓德能源經營團今日與媒體茶敘，展現衝刺光、充、儲及售電及智慧綠能管理五大事業企...

兆豐金法說會／上半年獲利創新高、每股賺1.42元 共同行銷效益大增

兆豐金控（2886）今天法說會，公布兆豐金控2024年上半年稅後純益破紀錄創下同期史上新高，達203.97億元、每股稅後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。