機器人展結束股價續噴 機械股七檔盤中亮燈

機器人與智慧自動化展24日閉幕，但電機機械股仍續強，東台（4526）、台灣精銳（4583）、喬福（1540）、瀧澤科（6609）、慶騰（4534）、高鋒（4510）、穎漢（4562）盤中攻上漲停板，直得（1597）、恩德（1528）等漲幅逾半根停板。

機器人展結束後由9月4日開展的台北國際半導體展接棒，其中東台預計參加，展示晶圓減薄研磨機等新產品，已準備好搶單國際半導體市場。

東台傳已和全球半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）建立合作供應關係，完成產品驗證並開始生產出貨，預估半導體產品可占電子事業五成以上營收。

此外，東台表示，集團也積極切入AI伺服器設備製造領域，大部分AI伺服器大廠，都有東台集團PCB鑽孔機等設備身影；近期話題正夯的面板級封裝（FOPLP），東台也已將雷射鑽孔機產品導入扇出型先進封裝製程。

東台上半年合併營收26.93億元、年減28.1%，本業虧損3.71億元，雖有匯兌收益與業外收入1.67億元挹注，仍不敵營收減少所致的本業虧損，稅後淨損2.46億元，每股稅後虧損0.97元。

喬福上半年合併營收3.28億元、年增25.5%，稅後純益1.26億元、年增115%，每股稅後純益1.48元，賺贏去年全年的1.3元。

喬福主要生產切削中心機、車床為主，產品應用領域涵蓋航太、國防、重工、礦業設備等；目前在手訂單約4億餘元，訂單能見度看到明年第1季。法人估，今年營收、獲利可望超越去年。

台灣精銳產品為超精密伺服系統專用的行星式齒輪減速機，應用範圍廣泛涵蓋自動化設備、工具機及工業用機器人等，產業遍及半導體、面板、生技醫療、航太、電子及傳統產業。

台灣精銳上半年營收14.69億元，毛利率已連續8季維持50%以上，稅後純益6.58億元、年增46%，每股稅後純益8.2元。

東台以29.05元開出，急拉至漲停板31.95元，漲停排隊買單超過萬張；喬福以38元開低，強漲至42.2元漲停鎖死，台灣精銳更創下歷史新高457.5元。