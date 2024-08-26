台船奪中航50億造船大單

台船（2208）於昨（26）日宣布，與中航旗下子公司簽署兩艘和選擇權兩艘21萬公噸級散裝貨輪建造合約；另中航同步公告全案交易總金額為1.52億美元至1.59億美元，約新台幣50億元。

台船與中航昨日的簽約儀式由中國航運董事長彭士孝及台船董事長黃正弘主持。

台船公司於2004年起，將陸續建造載重噸20萬~21萬公噸級散裝貨輪共計九艘，其中兩艘為中國航運公司委託建造，近期交付中鋼運通公司的21萬噸散裝貨輪，更獲收錄2019年英國皇家造船工程師學會(RINA)「年度名船錄(Significant Ships)」，凸顯台船卓越的設計能力與優良品質實績，吸引中國航運公司決定再次攜手台船，打造新一代21萬噸級散裝貨輪2艘加上選擇權兩艘。

台船表示，本案雙方自今年年初即開始接洽，經過多次技術及商務的協商過程，台船公司最終以優越的船型性能方案，加上較早的交船檔期優勢爭取到本案。

新一代21萬噸級散裝貨輪係配合船東之性能需求，重新規劃主要尺寸，並應用台船公司自主研發先進節能技術，相較前一代設計於增加載重與降低油耗有更卓越表現。

台船表示，長期努力堅守發展商船事業且秉持海域最佳化設計理念，為中國航運公司量身打造節能環保高裝載效能的船舶，後續將繼續致力於提供船東優質的船舶設計與建造服務，以更加彈性的經營方式及精緻化管理，為台灣在全球造船產業中的地位提升作出貢獻，同時為根留台灣。