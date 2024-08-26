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寒舍餐旅業績將攻高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

寒舍餐旅（2739）董事長蔡伯翰昨（26）日表示，對後市營運看法樂觀，主要受惠政府持續推動觀光政策，以及觀光業者積極促進國際交流的努力，中國大陸與日本的團體旅客有望加速回流。

此外，集團也將針對韓國市場進行積極推廣和促銷，加上下半年節慶旺季和促銷活動的助力，預期下半年營運有望再創新高，持續攀登巔峰。

寒舍餐旅舉辦法說會，蔡伯翰表示，今年上半年集團位於台北的飯店「住房率」已全面恢復至2019年疫情前的水準，甚至相比去年同期微幅增長約3至5個百分點，國際型飯店的歐美客源已回穩約占整體的23%，成為住房率增長的主要動力。此外，台北喜來登的日本客源也逐步穩定約占整體20%、寒舍艾美的客源則有香港和新加坡各占10%，另外也發現韓國客人數量顯著增加。

隨著海外旅客來台數量的增加，寒舍各館平均房價呈現穩定上升趨勢，特別是台北寒舍艾美酒店，今年上半年平均房價達9,484元，超過2019年疫情前的水準，顯示市場需求強勁。

住房率 寒舍餐旅 疫情

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