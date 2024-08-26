中鋼前7月稅前盈餘年增218% 後市迎旺季

中鋼（2002）26日公布，今年前7月合併營業收入2,175億元、年增1%，累計稅前盈餘40.8億元、年增218%。

中鋼表示，7月個體（非合併）碳鋼銷售量62萬公噸，前7月累計碳鋼銷售量為458萬公噸。

中鋼指出，今年累計合併稅前盈餘較去年同期增加，主要是鋼鐵業銷售數量及單位毛利增加，且營建工程毛利提升，導致營業收入及營業利益墊高，另礦業投資獲配股利及利息收入同步提高，致業外收入增加。

展望未來，全球經濟呈現溫和發展態勢，但近期受極端氣候、金融市場動盪與第3季為鋼鐵市場傳統淡季等因素，壓抑短期用鋼需求，對市場造成壓力。

中鋼表示，美國有望9月將啟動首次降息，有助釋放受高利率環境抑制的耐久性財消費與投資需求，同時國際油價回落，通膨持續降溫，配合中國大陸鋼廠自7月起擴大減產與檢修計畫，大陸國家統計局發布7月大陸粗鋼產量為8,294萬公噸、年減9%，改善供過於求壓力。