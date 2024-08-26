泓德能源9月底改為一般上市版 今年營收衝百億元

泓德能源（6873）9月底正式改列一般板。泓德能源經營團今日與媒體茶敘，展現衝刺光、充、儲及售電及智慧綠能管理五大事業企業，預計下半年在認列台南七股和嘉義漁電共生案場開發工程收入挹注下，營收將挑戰突破百億元，每股獲利超過一個股本，能為綠能供應商龍頭 。

弘德能源並預定明日舉行改列一般板的法人說明會。總經理周仕昌自信地說，弘德雖然是一家年輕的綠電供應商，但近年來隨著台灣電力生態 即將由3.0推進至4.0階段，結能結構愈趨複雜且邁向多元能源整合，技術和智慧管理門檻拉高，且隨著電力市場民進化，要同時達成多元及多點綠電轉供尤為重要。

他強調，泓德已建構國內垂直整合平台、海外布局最完整、擁有數多土地庫存平台、最大資產管理平台和最完整技術整合平台的綠電供應商等五個第一的目標。如果再加今年營收領先業界，更達六個第一的新里程碑。

根據泓德公司今年前七月合併營收達46.22億元、年增112.6%，已近去年營收總額58.29億元的近八成，以近二年每股純益分別達到8.18和8.36元計算，若加計今年嘉義義竹和台南七股的漁電共生案場逾70億元的工程開發可認列營收，泓德能源今年營收可望衝破百億元，營收再創歷年新高，以毛利率預估可達25.4%同創歷史新高推算，全年每股純益將逾一個股本，同創歷史新高，不過泓德能源表示公司因未做財測，不對法人預估做任何評論。

周仕昌表示，泓德能源旗下星星電力已簽約售電合約量已達155億度，換算發電量約800MW（百萬瓦），而泓德能源自住併網發電的綠電量達 100MW，三轉一的綠電供應量達400MW，目前掌握取得綠電籌備及綠電轉接開發案土地，預估今年開工量體達350MW、儲能開工量體也高 有20MW，加上海外布局包括取得日本脫炭素補助，且進軍澳洲和菲律賓的案場也將明年陸續展開，可確保未來營收衝上百億後，絕不再回頭 。

周仕昌指出，泓德能源與壽險及策略合作夥伴籌組四大綠能資產管理平台，包含以地面型光電為主的星泓電力、以漁光為主的星鱻電力、以表前儲能為主的星德電力，以及今年甫成立以光、儲為主的富邦能源，未來管理資產總金額預計超過650億，為全台最大綠能資產管理平台。旗下以電站維運為主要業務的子公司「泓博能源」，截至2023年底的維運容量為310MW，其所提供的太陽光電系統之維運服務，已取得國際第三方認證機構TÜV NORD AAA認證最高等級肯定。