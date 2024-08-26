兆豐金法說會／上半年獲利創新高、每股賺1.42元 共同行銷效益大增

兆豐金控（2886）今天法說會，公布兆豐金控2024年上半年稅後純益破紀錄創下同期史上新高，達203.97億元、每股稅後純益（EPS）為1.42元，較去年同期成長8.7%。日前自結今年前七個月稅後純益245.88億元、EPS達1.71元，較去年同期成長11.3%，稅後純益穩居公股金融集團的績效冠軍寶座。

兆豐金控今天法說會由總經理蕭玉美主持，揭露兆豐金上半年各子公司均表現亮眼。銀行子公司核心獲利動能持續，上半年稅後純益達177.92億元，其中，放款較去年同期成長8.3%，國內分行放款較去年同期增長12%，尤其聯貸業務動能強勁，奪下Refinitiv國內聯貸市場管理行市占率排名第一名，金額達41.6億美元。淨手續費收入較去年同期成長46%，主因財管及企金授信手收增加所致，特別是財管手收較去年同期增長39%。

此外，非銀行子公司獲利表現，證券子公司的經紀手續費收益及財務操作收益也因大盤表現佳而大幅成長，上半年兆豐證券累計稅後純益達14.95億元，較去年同期成長37%。票券子公司本業表現亮眼，主要業務包括承銷暨買入各類票券、CP2承銷金額、買賣各類票債券等項目均較去年同期成長13%~19%，票券及債券淨收益分別較去年同期增長17%及118%，使兆豐票券上半年稅後純益達11.17億元，較去年同期成長14%。兆豐產險因受403花蓮震災理賠致使獲利有些影響，但仍保持穩健的獲利能力，上半年稅後純益為8,544萬元。

產險子公司著重發展具核保利潤的核心商品及通路發展，上半年核心商品保費成長率為16%、優質通路保費成長率為20%。上半年國內各險種保費收入51.92億元，較去年同期成長13%，主係工程保險成長34%及商業火險成長15%。AMC、投信及創投子公司獲利持續穩健。

今年上半年兆豐金控集團的共同行銷效益顯著成長，高達7.48億元，較去年同期成長16%，源自於證券台股引介交易量及產險商品共銷效益成長等。