中華車法說會／因應國產車自製化政策 副總經理：重新規畫導入新車型

中華車（2204）旗下品牌MG受到政府對國產車自製化要求影響最大，其中MG4電動車並停止接單，預期交車時程將延後。中華車副總經理，同時也是MG台灣董事長錢經武26日在中華車的法說會中表示，中華車配合政府政策加速國產車自製化，並已與供應鏈加速進行，希望在最短的時間內排除相關問題，將MG4交付給顧客。至於未來汽車製造成本提高多少、全年交車量以及新車導入的計畫，公司依新政策的要求提昇國產化，目前還無法有明確的結論。在被詢問大通導入台灣是否受影響時，錢經武也表示，所有車型的導入，會配合政府政策規定，重新規畫導入新車型。

錢經武指出，MG品牌部分，在政府國產車自製化要求下，已造成衝擊。新政策8月1日實施後，企業做國產化承諾，並且要通過核准才能完成進口通關，目前已直接影響生產。MG4目前正在討論推動加速國產化，希望將影響降到最低，已成交部分，雖然成本結構會有改變，但交易條件不會改變。

HS與ZS的銷售部分，最近都是實際的新增訂單，呈現穩定狀況。8月受到新政策影響，確實訂單受到影響，何時可以恢復正常，目前只能說全力調整，具體時間和成本變化都還在計算中。

中華車今日法說會，由於8月1日起實施國產車自製化的規範，MG品牌首當其衝，也是目前最受矚目的議題。中華車強調，中華一直以來在國產車自製化上投入極深，並自主研發兩款電動商用車，今年第4季將上市自主研發的中華菱利輕小商用車，國產化率近9成，2025年上市3.5噸電動貨卡，國產化率近9成以上。

此外中華車並致力推動在地化車聯網發展，其中包括多品牌車聯網在地化研發；MG4電動車在地車聯網系統開發，採用台灣開發之車聯網APP，持續帶動車聯網軟體供應鏈，其連網相關規格皆與台灣多數進口品牌採取一樣規格。客戶車籍資料及相關車輛保修履歷數據都存放在台灣本地的數據中心，受到安全的保護。

另外原本三菱品牌新車荒的情況也將獲得改善，明年起將導入兩款三菱全新車款在地生產，預計2025及2026年與三菱自動車合作開發，分別引進兩款全新車款在地生產與販售。