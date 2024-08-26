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中鋼累計前七月稅前盈餘40.8億元 年增218%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中鋼7月盈餘。(資料來源：中鋼)
中鋼7月盈餘。(資料來源：中鋼)

中鋼（2002）2024年累計前七月合併營業收入2,175.9億元；合併營業利益22.5億元；合併稅前淨利40.8億元。今年累計合併稅前淨利較去年同期增加，主因鋼鐵業銷售數量及單位毛利增加，且營建工程毛利增加，致營業收入及營業利益增加，另礦業投資獲獲配股利及利息收入增加，致業外收入增加。

中鋼7月碳鋼銷售量為620,988公噸；今年累計前七月碳鋼銷售量為4,581,004公噸。

中鋼表示，全球經濟呈現溫和發展態勢，惟近期受極端氣候、金融市場動盪與第3季為鋼鐵市場傳統淡季等因素，壓抑短期用鋼需求。然美國有望9月將啟動首次降息，有助釋放受高利率環境抑制的耐久性財消費與投資需求，同時國際油價回落，通膨持續降溫。中國大陸鋼廠自7月起擴大減產與檢修計畫，中國大陸國家統計局發布7月大陸粗鋼產量為8,294萬噸，同比下降9%，改善供過於求壓力。我國政府推動深度節能計畫，落實家電汰舊換新補助，並決定逐年提高對中國大陸車款進口零組件的國產化比例，有助帶動國內用鋼需求。

中鋼

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