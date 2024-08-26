累虧半個資本額 這檔珠寶股盤中跌停鎖死

日成-KY（4807）上周五公告半年報，上半年虧損5,309.8萬元，每股虧損1.38元，較去年同期的每股虧損3.61元收斂，但截至第2季，累積虧損金額已達2.04億元，達實收資本額的一半，造成26日開盤股價重挫，盤中股價打落跌停鎖死，股價來到22.3元。

日成-KY表示，去年以來因通膨因素影響全球珠寶市場，消費者因預期心理減少非必要開支，終端需求降低的結果，客戶紛紛減少訂單。除了訂單減少，造成單位成本增加，貴金屬價格持續上漲，也造成成本上升，進一步壓縮利潤。

為有效降低成本支出，日成-KY除了持續加強每月訂單與產線人力配置間的調整，同時不斷進行軟硬體升級以提升營運效率，並考量產業前景適度調節人員總數。

日成-KY為珠寶金工製造商，屬產業鏈中游位置，生產基地位於泰國。公司先前在法說會表示，目前全球性客戶占比40.14%、英國與歐洲占比25.89%、北美 20.18%。在當前全球經濟成長較緩慢的情況下，較有消費能力的X世代和嬰兒潮世代獲得時尚產業更多的關注。

日成-KY今年的主要營運策略為優化 K 金商品、高品質商品、貴重寶石商品的製造技術，和後續的產品品保與存貨管理制度。同時依照客戶屬性擬定不同合作模式，以成為真正能為客戶提供加值服務的全方位合作夥伴。