富邦證券輔導成信實業完成競拍 承銷價訂為32元

富邦證券輔導的成信實業（6969），26日完成競價開標，最低得標價格為每股32.5元，最高得標價格為每股42元，得標加權平均價格為每股34.53元，承銷價訂為32元。另外，這次亦辦理公開申購，股數為648千股，8月28日起至8月30日為公開申購期間；9月3日為公開抽籤日，預計9月9日在創新板掛牌。

富邦證券副總經理徐傳禮表示，成信實業主要從事半導體製程廢棄物回收、循環資源再生製品的研發、製造與資源再生循環技術顧問服務。其專業的技術，不僅可解決台灣缺乏天然資源的困境，還能提供客製化循環經濟解決方案，建構永續供應鏈。成信實業的廢棄物再利用的業務模式，使半導體廢料成為再生資源，同時保留資源產品的最大價值，可謂台灣半導體產業的最佳夥伴。

依據環境部資源循環署2023年事業廢棄物申報量統計報告指出，全國事業廢棄物處理以再利用為主，隨著近年推動產業資源循環，2023年事業廢棄物再利用率達85.40%。未來環境部資源循環署將持續推動資源有效循環利用，預估將帶動市場需求，亦將推升成信實業的營運動能。