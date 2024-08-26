中信金（2891）營收賺爆但股價卻弱勢？達人：金控都除完息現在布局好時機

金控都除完息啦！有長期存金融股的人，現在就是要開始觀察布局的好時機。

把今年1-7月的營收整理出來，直接讓股價對應現形，若是同樣累積營收，但股價不同，一比較誰委屈、誰過漲都看的出來；也可以對照今年發放的股息殖利率，去判斷目前處於合理價、便宜價還是昂貴價。

14家金控中，最受矚目的是新光金，轉虧為盈，與開發金賺的差不多，但股價落差有3塊多。

國泰金年初就有布局，當時是為了要去釜山看櫻花，所布局的旅遊基金，也早已出清作為旅費，若放到現在應該會超開心，但都已經過去啦！

營收差不多，但股價差很多的，還有第一金和永豐金以及玉山金和台新金，投資人後續可以再觀察。

至於我個人要重點觀察的是中信金，原因和去年9月布局中信金一樣，營收賺爆、但股價有點弱勢，不過後續還有5個月，等到11月，就可以預估整年度的EPS以及隔年預計發放的股利有多少啦！

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