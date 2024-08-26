富邦金（2881）破百股價「三位數」在不遠之日？ 專家：如果公布獲利再爆發

每股淨值持續增加的機率必然很高，目前90元是因為跟著股市大漲帶動，如果公布獲利再爆發，淨值再往上衝高，市場樂觀氣氛更高，那麼距離富邦衝上股價三位數，應該就在不遠之日...

台股在AI熱潮消退後，一切又恢復常軌，漲跌還是要看台積電、鴻海、聯發科，但有趣的是，過去第四大權值股廣達掉到第六名，取而代之的是富邦金，富邦金過去幾年曾經在十名之外，後來在股債雙殺及防疫險呆帳中慢慢回血，加上併購日盛金茁壯證券版圖，一個不注意，現在居然已經衝上權值股前段班，這就不得不注意了，而且近期股價攻上9開頭，也是歷史新高點。

第一個要看的是子公司表現，2024年第一季獲利動能毫無疑問還是人壽，去年貢獻7.2億元，今年整整多賺10億元來到17.5億元，還沒降息的氣勢就已經夠強了。再來是去年還在理賠防疫險黑洞的產險，已經由虧損4.3億元轉為獲利1.3億元，這對金控獲利當然是加分，少了一個累贅嘛！

至於銀行則是穩定獲利，從6.7億元增加到8.1億元。接著是證券當然是跟著大盤創新高爆發，只不過獲利貢獻整體比重過低，雖然大幅度成長，但實際上還是屬於「心靈」馬力，就是用想得比較開心，認真談證券獲利，影響力沒這麼大。

富邦金在主要子公司獲利反轉後，稅後淨利也無意外成長，2024第一季回到304億元，等比例換算的話，全年有機會賺到1,200億元，這已經超越股債雙殺以來的全年淨利。再來是EPS數據，2024年第一季2.34元比去年第一季成長翻倍，等比例換算全年EPS甚至可能坐9望10！

接著來看看這幾年的富邦金產業地位，不斷在金融市場攻城掠地的成果，趁著防疫險大亂積極拓展，目前已經是龍頭老大，壽險總保費已經來到第二名，證券則在併購日盛金之後搶佔第三名，至於銀行存放款也都在前段班的位置，可以說是全面提升！

再來是大家最關心的富邦人壽，在股債大亂的過去幾年，壽險的投資績效一直是不定時炸彈，而這又是富邦金獲利的關鍵所在，從2024年第一季也終於回到獲利正軌，不需要再認列帳面上的鉅額虧損，目前已經轉虧為盈，金融資產為實現餘額回到404億元，也舒緩金控資產套牢的壓力，甚至可以拿更多錢進行投資或併購等商業活動。

隨著金融市場反彈，富邦金手上的各項金融資產評價回升，因此整體淨值自2023年第一季4,082億元恢復到5,649億元，這對壽險型金控絕對是好消息。

不過投資績效及變好，我想這是你知、我知、獨眼龍也知道的事實，一切還是來自債券反彈所帶來的獲利貢獻，這最關鍵。從2024年第一季底的投資組合來看，國外債券佔比為56.9%，國內債券則為12.9%，合計已經逼近七成大關。

另外國內、外股票合計投資佔比則是16.4%，如將股債合併起來計算已經逼近九成，所以富邦人壽的股債配置就等於是富邦金的重點績效，股票無論國內外都有逼近兩成的報酬率，但因為比重不高，其實也沒辦法貢獻多少獲利，重點是債券部位的表現。

重壓國外債券的報酬率是4.14%，這主要是買美國公債及高評等的公司債，另外國內債券報酬率則是2.66%，以比重而言還是看國外債券為主，總投資資產的報酬率是4.62%，大概也是跟國外債券的績效差不多，而股票大漲又拉高整體報酬率。

回到EPS來看，前七月繳出8元的同期新高，重點是七月單月就獲利2.05元，沒意外的話，看來今年獲利突破一個股本是輕輕鬆鬆，歷史新高是2021年的12.49元，上半年EPS是6元，等於每一個月賺1元，七月又獲利多一倍。

我們也不要算太高，如果接下來每個月都能賺1元就好，那麼全年就可以賺到13元，再度創下歷史新高，這也不是不可能喔，別忘記美國很有可能在九月降息，這又會讓富邦人壽的美債資產持續膨脹，隨便處分一點，或者放著都贏，難怪最近一直漲不停！

富邦金 (2881)每股淨值

最後重點還是每股淨值，因為債券為主的金控就是跟著金融資產的情況漲跌，這就跟ETF要看淨值是一樣的道理，因為兩者都是靠金融資產投資績效決定股價便宜或昂貴。2024年第一季每股價值來到61.34元，當季收盤價逼近70元，股價比淨值高了13.63%。在升息前的2021年第四季每股淨值是70.84元，股價等於比淨值高出7.7%，所以我們取一個中間值，富邦金股價大概就是比每股淨值多出10%。

富邦金(2881) 技術分析

回頭看看最新的股價在90元附近，前高則是2021年所創下的85元，所以現在股價又是在歷史高點附近，這次比較特別的是，前次是降息期間帶動股債雙漲，所以獲利大增而股價創新高，這次可不同，在美國FED還沒啟動降息循環，自己股價就已經漲到創新高，如果再降息一下還得了？

而富邦金第二季季報即將在8月22日公布，每股淨值持續增加的機率必然很高，目前90元是因為跟著股市大漲帶動，如果公布獲利再爆發，淨值再往上衝高，市場樂觀氣氛更高，那麼距離富邦衝上股價三位數，應該就在不遠之日。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：富邦金成為第四大權值股！股價進入三位數的前奏正在響起？