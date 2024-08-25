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榮運賣中再保股 賺1.9億

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

榮運（2607）近期公告出售中再保1.26萬張股票，交易期間分別為2024年3月18日到8月22日，交易張數為1.26萬張，平均每單位價格 25.59元，交易總金額為3.22億元，處分利益1.95億元。

雖然榮運出售中再保獲利金額為1.95億元，然而根據IFRS 9規定列入資產負債表之保留盈餘，不影響本期損益，近期出售持股後，榮運仍持有中再保3.77萬張，持股比例 4.72%。

榮運今年因為沒有長榮海運高額股利挹注，第2季稅後純益縮水為7.31億元，年減39%，每股稅後純益為0.69元；上半年稅後純益為13.06億元，年減21%，每股稅後純益為1.22元。

展望下半年，榮運高雄第七貨櫃中心營運近一年後，陸續承攬其他倉儲及船邊解櫃作業，業績也會跟著受惠；隨著長榮海運獲大好，明年榮運可以認列的股利相當可期。

此外，榮運今年下半年持續強化複合式經營型態、多角化異業結盟，今年獲利維持穩定成長。

股利 長榮海運

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