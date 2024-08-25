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望隼矽水膠產品進軍對岸

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

隱形眼鏡代工廠望隼（4771）總經理石安近日表示，今年6月取得中國大陸矽水膠透片證照後，已在8月開始出貨，有機會成為下半年營收新成長動能，望隼將在將在2024年底及2025年陸續取得矽水膠隱形眼鏡的美國及日本證照，目標2025年將為矽水膠產品全面放量元年。

法人預估，由於望隼望隼新推出的矽水膠產品毛利率，將比現有產品高出3至5%，預期自明年起，矽水膠產品營收比重將達雙位數以上，並帶動整體毛利率提升。

望隼公司2024年上半年繳出合併營收14.97億元，年成長超過40%，稅後淨利3.55億元，年成長更達到70%以上，上半年每股純益（EPS）達到6.3元。公司今年前七月合併營收17.3億元，年增34.37%。

石安指出，今年營收已在6月落底，下半年會逐步上升，整體下半年營收會優於上半年。下半年大陸市場成長力道不如去年強勁，但因為有日本客戶訂單的挹注，加上新品的推出，整年度的營收仍有亮眼之成長性。

日本 營收

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