大陸小鋼胚價格跌深反彈，近一周每公噸漲人民幣70至100元，帶動鋼筋行情走俏。

豐興（2015）今（26）日鋼筋新價可望止穩，結束近期累跌800元頹勢，期許為鋼市「金九銀十」揭開序幕。

上市電爐廠主管表示，這波鋼筋價格疲軟，主要來自大陸以及俄羅斯鋼胚弱勢，「進口小鋼胚價格比自己煉鋼還便宜」，各大電爐廠大量辦理進口，隨著大陸鋼胚行情不斷探底，台灣鋼筋盤價持續殺低。影響所及，豐興廢鋼、鋼筋報價不斷下修，而且跌幅擴大，各界預期「後續還有下跌壓力」。

豐興指出，目前情勢已經出現變化，隨著大陸小鋼胚價格跌深反彈、鋼筋報價走高，預計今天開盤「沒有跌價的理由」，對後市審慎樂觀。

上市鋼廠主管說，鋼市整體雖然仍供給過剩，但傳統淡季的第3季即將結束，梅雨遠離天氣變好，有利營建工地開工率提高，「長期來第4季鋼筋出貨情況就比第3季好」，尤其當前大陸鋼胚價格上漲，如果利基能續延續，對推進「金九銀十」更有助益。

值得關注的是，國內鋼筋市場削價廝殺的情況仍相當嚴重，尤其多家鋼廠大量進口大陸與俄羅斯低價小鋼胚，以成本優勢為後盾，低價競爭的底氣十足，成為市場不穩定因素。

此外，業內人士認為，大陸鋼胚與鋼筋價格跌深反彈，至目前為止的漲幅仍不及先前累計的跌幅，所以現在樂觀為時尚早，後續尚待觀察。

另一方面，需要留意鐵礦砂走向，由於鐵礦與廢鋼都屬於原料，如果鐵礦續跌，恐再拖累行情。

上市鋼廠主管表示，大陸北京、天津與河北唐山等地的鋼筋產能持續下修，比前周減少7%以上，主因在於華北京畿一帶的鋼筋產線停產檢修的範圍擴大，有效降低產量後，同樣支撐鋼筋行情，比價效應下，台灣鋼筋價格欲小不易。

尤其大陸近90家獨立電爐廠、其中逾八成為生產建築鋼材，其平均開工率僅50%，比去年期降低22%，日均粗鋼產量月減超過4%，「任何產量下降都是好消息」。

上市鋼廠指出，建築鋼材的矛盾持續消化，產量延續降勢、庫存降幅擴大，需求則穩中有升，市場看漲情緒增加，預計短期建築鋼材價格穩中偏強運作。