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中華車、裕隆、和泰 策略聚焦

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

裕隆集團包括中華車、裕隆以及和泰車都將在本周召開法說會，其中並由中華車在26日最早召開線上法說會，中華車在國產車自製率要求下，MG的後續發展受到矚目，也最早召開法說會，一般預期將會在法說會時說明後續對MG車款生產的策略與對應。

28日則是裕隆與和泰車同一天舉行法說會。和泰車上半年兩個資本額落袋，合併收入1,442.7億，年增3.4％，稅後淨利117.6億，比去年衰退2.98%，每股稅後純益（EPS）21.1元，比去年同期的21.74元略少。

和泰車去年全年EPS 41.03元創歷史新高紀錄，和泰車對今年車市規模估45萬台。

裕隆上半年合併營收436.48億元，年增13.06%，合併營業淨利41.17億元，較去年同期46.61億元，減少5.44億元，主要係因裕融企業本期增加提列預期信用減損損失、以及受升息影響舊有貸款合約成本提高。

信用 個資 裕融

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