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凌巨、台亞、泓德 談產業景氣

經濟日報／ 記者李珣瑛李孟珊陳昱翔／台北報導

國內科技廠凌巨、台亞、泓德能源將於本周陸續召開法說會，並對下半年釋出新展望，備受市場關注。

中小尺寸面板廠凌巨將於29日舉行線上法說會，由經營團隊總經理杉本克己、財務長劉德齊及發言人廖怡燕主講，說明產業概況及營運成果。如何展望下半年產業景氣及柔性顯示器發展前景，將是各界關注焦點。

凌巨今年第2季每股稅後純損0.15元；上半年合併營收39.01億元，年減17%，毛利率3.65%，年減3.76個百分點，稅後純益159.6萬元，年減98.7%，每股稅後純益為0元。

凌巨日前宣布，已在柔性OTFT技術上有大突破，並率先量產，成為新冷錢包「Ledger Stax」的供應鏈。

台亞將在27日舉行法說會，將說明其第三類半導體業務進展及子公司星亞視覺興櫃掛牌進度。台亞積極布局碳化矽及氮化鎵功率元件，預期年底前第三類半導體營收占比將突破5%，展現轉型決心。

太陽能系統整合商泓德能源則預計27日召開改列上市主板前法說會，針對下半年市況進行說明。

泓德能源指出，今年將正式進軍國際市場，目前已於日本、澳洲設立分公司，並有具體商務進展，9月底改列一般板上市，期盼能吸納全球各方人才。

半導體 日本 財務

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