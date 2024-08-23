台中銀大股東中纖申讓1萬張 下周一盤後定價交易出脫

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

台中銀（2812）大股東中纖（1718）23日申報轉讓台中銀股票1萬張，預定下周一、26日起交易，將採盤後定價交易方式進行。中纖長期以來對台中銀股票幾乎是只進不出，高居台中銀最大股東，持股超過118.5萬張，持股比約21.5%，此次擬盤後交易出脫1萬張，並不影響中纖持股第一大的大股東地位。

台中銀23日股價以17.75元平盤價作收，去年盈餘分派每股配發股票股利0.56元，現金股息每股0.4元，並已於7月23日除權息交易。中纖身為大股東獲配的股票股利不少，申讓1萬張持股對中纖持股影響並不大。

據了解，中纖採盤後定價交易方式申讓1萬張台中銀股票，可能與集團內部持股調配有關，盤後定價交易出脫持股，可以進一步確保接手者與規劃相符。

台中銀 股東 股票

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