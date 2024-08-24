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國泰金總座李長庚樂觀後市 看下半年獲利會更好

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國泰金控總經理李長庚。記者潘俊宏／攝影
國泰金控總經理李長庚。記者潘俊宏／攝影

國泰金控（（2882））昨（23）日召開第2季法人說明會，交出亮眼獲利成績單。旗下國泰人壽股票投資獲利頗豐，今年上半年總投資金額達7兆9,370億元，其中國內股票金額配置5,470億元，投報率高達16.4%，國外股票4,290億元，投報率達14.5％；截至第2季底，國內外股票金融資產未實現餘額超過1,200億元。

國泰金財務長陳晏如公布，今年上半年，國泰金稅後純益717億元，創歷年同期次高，每股稅後純益（EPS）為4.66元。旗下銀行、產險、投信及證券稅後純益皆創歷年同期新高，人壽稅後純益創同期次高，投資收益表現亮眼，保險本業營運穩健。國泰金總經理李長庚表示，期待下半年獲利能更好。

國泰金法說會重點
國泰金法說會重點

數據顯示，國泰人壽今年上半年的總投資金額接近8兆元、達7兆9,370億元，投資配置上，國內股票金額為5,470億元，投報率高達16.4%，國外股票4,290億元，投報率達14.5％；國壽執行副總林昭廷指出，第2季股票操作為「汰弱留強」。

債券方面，國內債券投資金額6,360億元，投報率為5.1%，國外債券部位4兆8,860億元，投報率3.8%。

林昭廷說明，今年第1季國內外股票的金融資產未實現餘額超過1,000億元，第2季國壽實現部分資本利得，但國內外股票未實現餘額仍超過1,200億元。7月底股票有些回檔，但統計至7月底為止，帳上股票未實現餘額仍超過1,000億元。

受惠股市上揚，國泰人壽金融資產未實現損益餘額回升，從去年底的-746億元，大幅縮減至今年上半年的-312億元，在獲利挹注及金融資產未實現損益餘額回升下，淨值持續增加，淨值比達9.2%，帳面淨值提升至7,250億元，較去年底暴增971億元。

國泰人壽上半年經常性收益率下降，主要是股利收入較去年同期減少，反應逢高實現資本利得，以及去年股利高峰落於6月、今年則是7月；今年截至7月底，累計認列現金股利收入118億元。另外，國內股市上揚，國泰人壽逢高實現資本利得，避險後投資收益率由去年底的3.28%拉高至4.28%。

國泰金昨日也公布，國泰世華銀行稅後純益再創同期新高，年成長15%。放款成長動能強健，淨利息收入達雙位數成長。

國泰人壽 股票

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