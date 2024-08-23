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長榮航 節油減碳跨大步

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

長榮航空（2618）運用科技節油減碳再突破，宣布使用漢莎技術（Lufthansa Technik）與德國化工業巨擘BASF共同開發的仿生薄膜AeroSHARK，預計9月初即可執行飛航任務，長榮航空成為亞洲第一家引進此技術的航空公司。

長榮航將仿生薄膜AeroSHARK黏貼至波音777F貨機外層上，進而優化氣流減少阻力，達到節油減碳的目的，此架貨機已開始於長榮航太進行相關工程。

長榮航空表示，此次先在一架777F貨機試行施作AeroSHARK以提升燃油效率，未來會將此技術拓展至777F全機隊。以長榮航空九架777F貨機營運狀況計算，每年預期可節省至少2,500噸航空燃油，減少超過7,800噸碳排放量。

此架777F貨機黏貼AeroSHARK是由長榮航太施作，漢莎技術公司特別派遣工程師前來台灣技術交流，長榮航太原已具有機體塗裝及貼黏技術，加上此次經驗，將有助於未來在提供航機維修的同時，可增加此項服務項目。

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長榮航空亞洲第一家、運用最新仿生薄膜AeroSHARK節油減碳

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