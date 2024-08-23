長興7月每股賺0.25元

長興（1717）昨（23）日公告自結7月份稅前盈餘為2.95億元，年增率62.5%，每股稅前盈餘0.25元；累計前七個月稅前盈餘達16.37億元，年增76.2%，每股稅前盈餘1.39元。該公司並將於東南亞建置完整乾膜光阻產線，可為公司營收增添動能。

長興表示，7月營收37.56億元，較去年同期成長10.9% ，並較上月微增1%。而6月因逢第2季底提列一次性存貨跌價損失影響毛利率，7月毛利率回到正常水準，營業利益回升至1.82億元，較上月增加75%，亦較去年同期成長15.2%。

加上轉投資股利收入，以及美元、日圓升值的匯兌收益等業外收入貢獻，7月交出稅前盈餘2.95億元的獲利成績，較6月增加120.1%，並較去年同期成長62.5%，每股稅前盈餘0.25元。

該公司並指出，現階段主要市場景氣沒有明顯變化下，內部預期下半年維持穩定表現。因應全球供應鏈轉移，長興除了穩固中國大陸市場，近年已積極布局海外市場，並以台灣、大陸、馬來西亞三大生產基地靈活調度。