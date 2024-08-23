美喆訂單 看到三個月

美喆-KY（8466）昨（23）日表示，看好北美大型經銷商客戶對於SPC石塑地磚需求持續放大，並持續與北美大型量販通路商客戶進行超過十款產品送樣，同步拓展東南亞、台灣地區SPC業務接單表現，目前整體在手訂單能見度已達三個月，有助於創造整體營運良好動能。

美喆-KY逐步打開北美SPC市場業務版圖，第2季北美地區銷售年增128.63％、占比增加至30.18％。公司表示，將持續深化北美既有大型經銷商、量販通路商等客戶接單動能，同時開拓新客戶業務合作契機，此外，受惠歐洲地區客戶下單、出貨表現亦同步較去年成長態勢，第2季歐洲地區營收比重仍保持54.87％水準，帶動整體營運向上。

另一方面，為因應下半年北美地區訂單需求與未來接單規劃，美喆-KY積極優化台南廠生產效率與產能提升，以放大台南廠貢獻效益，並持續推動創新面料地磚的開發。