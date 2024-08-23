華城（1519）旗下子公司華城電能布局（EVALUE）再下一城，打造全台第首座公有停車場管理平台，昨（23）日雙方共同宣布，將在新北市布建1,200座電動車充電椿，包括7kW、11kW、180kW多種功率，總共229個站點，並率先導入「一鍵通報」系統；另外，昨天也同步與台北市交通局共同宣布，將在台北市設56個站。

華城電能與新北市政府強強聯手，取得新北市充電樁大標案，華城電能執行長許逸晟表示，當初知道新北市有充電樁大型布建計畫時，就心想一定要積極取得，如今順利攜手新北市政府打造全台最大電動汽車充電智能平台，未來將由華城電能負責投資與營運。

另外，華城電能昨日也與台北市政府交通局共同宣布將於台北市布建320座電動車充電樁，以滿足日益增加的電動車充電需求。這320座充電樁（AC慢充）將分布於臺北市共56個站點，且每站皆增設防火毯，大幅提升充電安全。

新北市長侯友宜表示，新北電動汽車充電智能平台不僅為全台第一個公有停車場充電管理平台，也是第一個中央與地方、第一個公家與民間合作的充電平台，強強聯手，讓交通永續低碳邁向新篇章。

侯友宜指出，新北市主要的升級可以分為數量升級、便利升級、規格升級、優惠升級這四大方向，此次新增1,200座充電樁，將讓新北市充電樁數量躍升全台之最，設點上亦會針對相對偏遠的地點，規格則會在充電槍的功率提升、DC快充的加入、一鍵通報功能等。

許逸晟表示，公司2020年推出第一個創、儲、充的充電站，也是第一家開始收費與第一個推出充電站APP的營運商，目前EVALUE的會員數超過7萬人，全台有九成以上的電動車主都有下載EVALUE APP，市佔率不僅居全台之冠，且全台皆設有站點，營運站點數也是首屈一指。藉由整合支付功能，車主也可自由選擇悠遊卡、信用卡、Apple Pay行動支付等多元付費方式，省時又便利。

同時，公司也與國內八成以上的電動車品牌皆有合作關係，目前是所有車廠合作最多的第三方充電站營運商；從設備製造、安裝工程，到營運維護、雲端管理等，華城電能可提供完整的一條龍服務。

許逸晟進一步表示，考慮到消費者的使用習慣，EVALUE也大範圍的與各大知名民生家用周邊的品牌合作，推出各種不同的使用優惠，如永豐、第一銀行、聯邦等信用卡專屬回饋；公司也與統一企業集團旗下的7-11長期合作，亦與燦坤、藏壽司等知名品牌洽談獨家優惠，透過每個季度不同的優惠方案，提升專屬會員的福利與黏著度。