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鮑爾指降息在即 美股道瓊勁揚462點、史指逼近歷史高點

慧洋上半年EPS 4.29元 毛利率耀眼

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

慧洋-KY（2637）昨（23）日公布上半年財報，累計上半年營收為102.24億元，分別年增23%，稅後純益為32億元，年增128%，每股稅後純益為4.29元。

船隊營運方面，慧洋-KY今年四艘新船均已交付完畢並簽訂三年以上的穩定租約，平均毛利率高達五成，慧洋長期布局節能船舶，自2022下半年以來，所有新造船皆為符合NOx第三期排放標準的環保節能船，廣受客戶青睞，在租金議定方面更具競爭優勢。

慧洋-KY船隊約136艘，儘管高達八成以上以合約為主，然因指數連結型合約船比重增加，運價波動仍會跟著受惠挹注；法人則看好第4季為散裝船的旺季，散裝船的供、需吃緊，運價指數還有望衝高，該公司將跟著受惠。

慧洋-KY累計前七個月合併營收為120.77億，年增率26.5%，營業利益42.10億，自結稅前盈餘36.70億。

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