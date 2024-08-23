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慧洋財報／上半年稅後純益年增128% 每股賺4.29元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

慧洋-KY（2637）23日公布上半年財報，累計上半年營收為102.24億元，分別年增23%，稅後純益為32億元，年增128%，每股稅後純益為4.29元。

船隊營運方面，慧洋今年4艘新船均已交付完畢並簽訂三年以上的穩定租約，平均毛利率高達五成，慧洋長期布局節能船舶，自2022下半年以來，所有新造船皆為符合NOx第3期排放標準的環保節能船，廣受租家青睞，在租金議定方面更具競爭優勢。

此外，慧洋累計前七個月合併營收為120.77億元，年增率26.5%，營業利益42.10億元，稅前盈餘為36.70億元，年增率達163.65%，自結每股稅前盈餘4.92元；公司7月份另因日幣升值而認列約二百萬美元的匯兌損失，否則獲利表現可更好。

慧洋 毛利率 營收

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