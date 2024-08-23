永光：半導體濕式製程化學品 帶動上半年營收
台灣永光化學工業總經理陳偉望今天表示，研磨液去年是市場炒作的熱門題材，但帶動今年上半年業績成長的產品卻是半導體濕式製程化學品。
永光今天舉行法人說明會，陳偉望指出，半導體濕式製程化學品可應用的奈米製程範圍較廣。研磨液產品部分，雖然持續向客戶推廣傳統的矽晶圓研磨液，但因已是相對穩定成熟的產品，既有供應商占滿了相關位置，永光只能分食其中一部分市場，現階段比較期待碳化矽晶圓的研磨液。
他解釋，碳化矽晶圓的研磨液主要客戶在台灣及中國，已送樣並積極布局，只要碳化矽晶圓產業量開出來，研磨液需求也將同步提升。
永光說明，光阻劑聚亞醯氨、感光型聚亞醯氨具產品差異化優勢；跟景氣變動的反而是半導體濕式製程用化學品，也是帶動今年上半年業績成長的主要產品。
另外，永光也看好半導體的面板級封裝技術帶來的商機，但今年、明年都還是發展階段。
永光表示，7、8月暑假期間化學品需求淡一些，期待暑假過後國際訂單回復，今年下半年表現應與上半年差不多。
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