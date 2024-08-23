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長興7月獲利年增62% 乾膜光阻將於東南亞建完整產線

中央社／ 台北23日電

長興材料工業今天公告自結7月稅前盈餘新台幣2.95億元，年增62.52%；展望後續營運，乾膜光阻將於東南亞建置完整產線，未來可望隨著下游客戶產能開出，為營收增添動能。

長興指出，現階段主要市場景氣沒有明顯變化下，預期下半年維持穩定表現。因應全球供應鏈轉移，長興除穩固中國市場，近年已積極布局海外，並以台灣、中國、馬來西亞3大生產基地靈活調度，拓展北美、印度、東南亞等市場，在營收及獲利貢獻上已初見成效。

長興今天公告自結7月稅前盈餘2.95億元，較去年同期成長62.52%，每股稅前盈餘0.25元；累計1至7月稅前盈餘16.37億元，年增76.2%，每股稅前盈餘1.39元。

長興統計，7月營收37.56億元，較去年同期成長10.89%，並較6月微增1.02%。6月因季底提列一次性存貨跌價損失影響毛利率，7月毛利率回到正常水準，營業利益回升至1.82億元，較6月增加74.97%，較去年同期成長15.17%。

在轉投資股利收入及美元、日圓升值的匯兌收益等業外收入貢獻下，長興7月稅前盈餘2.95億元，較6月增加120.12%，並較去年同期成長62.52%。

東南亞 毛利率 營收 股利

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