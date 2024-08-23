華南金上半年總資產破4兆 高資產客戶數激增

華南金控今日召開法人說明會，公布2024年上半年營運績效，金控與銀行獲利再次刷新歷年同期新高紀錄，總資產同步突破4兆元大關。此外，旗下華南銀行也統計，高資產理財自3月26日開業至6月底，申請並符合條件客戶數近600人，總資產規模達600億元，為金融業開辦相關業務3個月內申請客戶數最多的銀行。

華南銀行國際認證理財顧問（CFP）有效持證人數亦突破150人，蟬聯公股第一。華南金控2024年上半年自結稅後淨利112.15億元，年成長6.8%，每股稅後盈餘（EPS）0.82元，年化稅後股東權益報酬率（ROE）10.79%、資產報酬率（ROA）0.56%，淨值年增8.8%。

華銀2024年上半年在金融商品投資淨收益及手續費淨收益成長帶動下，自結稅後淨利102.68億元，年成長5.3%，EPS 1.05元，年化ROE 8.99%、ROA 0.53%，占集團獲利貢獻84%。華銀也統計，目前企金業務上，華銀居國銀聯貸主辦及共同主辦金額排名國銀第1名、都更與危老放款合計餘額位居公股銀行第2名、基金保管規模坐穩銀行同業第2名。

此外，華南金旗下子公司華南永昌證券2024年上半年受惠資本市場交易熱絡、價量齊發，經紀等核心業務收入均較去年同期大幅成長，自結稅後淨利10.60億元，年增54.1%，EPS 1.62元。經紀業務市占率2.72%，融資餘額市占率5.04%，分別排名公股第1、2名。子公司華南產險因損失率降低及資金運用收益增加，2024年上半年自結稅後淨利8.86億元，年增113.0%，EPS 4.43元；簽單保費總收入75.16億元，再度刷新歷年同期新高紀錄，市占率5.44%，同業排名第6名。