材料-KY上半年每股賺44.89元 擬配息26元

材料-KY營運續旺，今天公布半年報，上半年稅後純益新台幣38.56億元，年增率高達141%，上半年每股大賺44.89元；董事會今天通過2024上半年每股擬配發現金股利26元。

材料-KY今天也決議庫藏股轉讓予員工，擬將先前第3次買回的125張庫藏股轉讓予員工，認股基準日訂為8月23日。

材料-KY第2季稅後純益17.54億元，從第1季的歷史高點21.02億元下滑16.5%，但比去年同期大幅成長62.7%，創歷史第3高，單季每股純益20.41元。

材料-KY有兩大主力產品線，其中絲束主要應用在香菸濾嘴；醋酸纖維素（醋片）則製作成膠粒、膠板，為眼鏡膠框等產品的重要原料。

材料-KY主管表示，新式的加熱不燃燒菸，除帶動新需求，其菸彈的絲束用量為傳統菸草的1.7倍以上，推升絲束市場需求，價格也居高，為材料-KY近兩年營運暴衝主因。

展望下半年，材料-KY持續擴充絲束產能，7月有約9000噸新增年產能陸續加入投產，2025年1月預計再擴充另外9000噸的新產能，屆時絲束總產能將達到5.5萬噸，穩居全球前5大絲束廠。隨著新產能接力開出，可望為公司下半年及明年營運增添新動能。

另外在醋片方面，材料-KY 22日公告與創耀塑料合資成立新公司中峰新材料，共同生產銷售二醋酸纖維素膠粒（包含環保膠粒）等產品。材料-KY表示，創耀塑料原本就是客戶，透過此次策略合資新公司，希望加大出海口，形成更緊密的上下游策略聯盟。

材料-KY正在擴建醋片新廠，年產能3.5萬噸，預計明年第2季完成，屆時醋片總產能將較目前倍增，公司超前部署尋找出海口。由於醋片新廠有一定比例塑料級醋片可供外售，未來將可透過新合資公司中峰新材料，向新廠採購塑料級醋片製成膠粒，再銷售給下游製造商。