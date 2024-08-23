快訊

長榮航空班機「空橋、機身」疑遭雷擊 松山-虹橋航班延後至晚間起飛

為政治獻金爭議再度道歉 柯文哲嘆誤信認識50年老同學

獨／中信金搶親新光金！傳初期收購目標5成以上 每股逾14.5元

材料-KY上半年每股賺44.89元 擬配息26元

中央社／ 台北23日電

材料-KY營運續旺，今天公布半年報，上半年稅後純益新台幣38.56億元，年增率高達141%，上半年每股大賺44.89元；董事會今天通過2024上半年每股擬配發現金股利26元。

材料-KY今天也決議庫藏股轉讓予員工，擬將先前第3次買回的125張庫藏股轉讓予員工，認股基準日訂為8月23日。

材料-KY第2季稅後純益17.54億元，從第1季的歷史高點21.02億元下滑16.5%，但比去年同期大幅成長62.7%，創歷史第3高，單季每股純益20.41元。

材料-KY有兩大主力產品線，其中絲束主要應用在香菸濾嘴；醋酸纖維素（醋片）則製作成膠粒、膠板，為眼鏡膠框等產品的重要原料。

材料-KY主管表示，新式的加熱不燃燒菸，除帶動新需求，其菸彈的絲束用量為傳統菸草的1.7倍以上，推升絲束市場需求，價格也居高，為材料-KY近兩年營運暴衝主因。

展望下半年，材料-KY持續擴充絲束產能，7月有約9000噸新增年產能陸續加入投產，2025年1月預計再擴充另外9000噸的新產能，屆時絲束總產能將達到5.5萬噸，穩居全球前5大絲束廠。隨著新產能接力開出，可望為公司下半年及明年營運增添新動能。

另外在醋片方面，材料-KY 22日公告與創耀塑料合資成立新公司中峰新材料，共同生產銷售二醋酸纖維素膠粒（包含環保膠粒）等產品。材料-KY表示，創耀塑料原本就是客戶，透過此次策略合資新公司，希望加大出海口，形成更緊密的上下游策略聯盟。

材料-KY正在擴建醋片新廠，年產能3.5萬噸，預計明年第2季完成，屆時醋片總產能將較目前倍增，公司超前部署尋找出海口。由於醋片新廠有一定比例塑料級醋片可供外售，未來將可透過新合資公司中峰新材料，向新廠採購塑料級醋片製成膠粒，再銷售給下游製造商。

庫藏股 每股純益 股利

延伸閱讀

電動車主有福！新北首創公有停車場充電管理平台 12月試營運

俄烏、以哈為鑑 美前駐聯合國大使：超前部署強化台美夥伴關係

芥川獎得主李琴峰新作 探討「死亡」能否超前部署

材料7月營收創新高

相關新聞

華南金上半年總資產破4兆 高資產客戶數激增

華南金控今日召開法人說明會，公布2024年上半年營運績效，金控與銀行獲利再次刷新歷年同期新高紀錄，總資產同步突破4兆元大...

國泰金法說會／國壽上半年股票「海賺」 未實現餘額破1,200億元

國泰金控（2882）23日召開2024年第2季法人說明會，國泰金旗下國泰人壽今年上半年的總投資金額接近八兆元、達7兆9,...

兩岸觀光破冰觀光股鼓掌 這檔飯店股亮燈、旅行社也HIGH

福建正式恢復馬祖「小三通」，金門縣議會和旅遊業者組成的訪問團近日亦拜會國台辦，爭取陸客赴金門旅遊，獲正面回應。市場看好，...

行政院核定潛艦計畫 龍德造船、台船股價上揚

行政院22日通過2025年度中央總預算案，其中，整體國防預算為6,470億元，創歷史紀錄。行政院長卓榮泰已核定潛艦計畫，...

中石化標售土地處分利益約25.6億 爆量衝上票面價

中石化（1314）四宗土地標售案全數順利開標，總計標金76.17億元，預期處分利益約25.6億元，貢獻每股純益約0.67...

32年首見！台鹽鹽品大漲價 營運可望有感成長

台鹽昨（22）日宣布，調升高級碘鹽與特級碘鹽售價，漲幅各為20%、25%，是台鹽32年來第一次鹽品大漲價。業界認為，鹽品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。