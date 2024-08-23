美喆財報／連兩季轉盈 上半年獲利0.65億、EPS達1元
美喆-KY（8466）公布今年第2季合併營收達9.41億元，季增31.88%、年增16.07%，稅後純益6,323.7萬元，季增2689.46%、年增193.14%，創近八季度新高，每股稅後純益(EPS)達0.96元，季增3100%、年增190.91%。
累計今年上半年合併營收16.55億元、年增24.61%，稅後純益6,550.4萬元，每股稅後純益(EPS)達1元，今年上半年獲利較去年同期繳出虧轉盈之佳績。
美喆-KY第2季營運獲利成長放大，除了受惠歐洲、北美地區客戶訂單出貨提升，挹注旗下東莞廠、台南廠整體產能稼動率，尤其台南廠效益逐步顯現，推升第2季毛利率達19.6%，較去年同期增加4.49個百分點。
另外，美喆-KY指出，第2季營業利益率達6.5%、稅後營業淨利率6.7%，營運三率三升，係美喆-KY第二季獲利創近八季度新高之關鍵。
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