兩岸觀光破冰觀光股鼓掌 這檔飯店股亮燈、旅行社也HIGH

福建正式恢復馬祖「小三通」，金門縣議會和旅遊業者組成的訪問團近日亦拜會國台辦，爭取陸客赴金門旅遊，獲正面回應。市場看好，兩岸觀光破冰有利雙向交流，朝向兩岸觀光正常化邁進。觀光股23日反映消息面利多，包括旅行社股和飯店股全面表態，激勵上市觀光類股指數急拉由黑翻紅。

兩岸觀光破冰又見曙光，吸引買盤轉進觀光股，多方點火飯店股、旅行社股等受惠族群，激勵老爺知（5704）早盤直攻漲停，並成功鎖在漲停價位，亞都（5703）、寒舍（2739）股價也跟著上漲，另外，旅行社股五福（2745）、山富（2743）也見買盤卡位，推升兩檔個股盤中大漲。

市場主要看好，金門縣議會參訪團一行，在北京與大陸國台辦主任宋濤會面，帶來好消息，獲得「不會讓大家空手而回」的正面回應。加上福建正式恢復馬祖「小三通」，恢復辦理福建省居民赴馬祖旅遊簽注的通知」，最長可停留15天，並期待台灣政府也能盡快鬆綁「禁團令」，促兩岸觀光交流。

對此，旅行社業者多正面看待，優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，金門小三通有機會在近期成行，顯示陸方釋出善意，對金門而言，大陸旅客一直都是最大的境外旅客來源，當地業者也都十分期待。金門開放後，小三通幾乎都打開來了，僅剩下澎湖還不在這波開放內，希望未來兩岸觀光能逐步改善，讓雙邊觀光旅遊能夠正常化。

業界也期待，政府能藉由此次金門、馬祖開放的正向交流，將國內旅行社赴大陸的禁團令解除，目前台灣的旅行社還不能組團到大陸去觀光，這也讓大陸旅客來台灣無法成行，加上台灣對中國大陸實施橘色警戒，造成雙邊關係緊張，希望能藉由良性溝通，促進兩岸觀光正常交流。