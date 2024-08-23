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行政院核定潛艦計畫 龍德造船、台船股價上揚

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
蘇澳龍德造船廠。聯合報系資料照/記者洪哲政攝影
蘇澳龍德造船廠。聯合報系資料照/記者洪哲政攝影

行政院22日通過2025年度中央總預算案，其中，整體國防預算為6,470億元，創歷史紀錄。行政院長卓榮泰已核定潛艦計畫，計畫期程自2025年至2038年，預算約2,840億元，消息帶動龍德造船（6753）、台船（2208）盤中股價上漲逾2%，台船並爆出1萬多張的大量。

行政院通過明年度中央政府總預算案，整體國防預算6,470億元，占GDP約2.45%，國防部指出，潛艦量產的預算有計畫編列到明年預算，但計畫還在審核中。

卓榮泰已核定潛艦計畫，計畫期程2025年至2038年，預算約2,840億元，籌建新式潛艦量產艦共七艘。

消息帶動龍德造船、台船股價上揚，台船今以18.5元跳空開高，一度衝達18.95元，盤中漲幅逾2%；龍德造船最高來到146元，不過出現賣壓，漲幅縮小至約3%。

台船第2季財報單季稅後虧損2.24億元，每股純損0.18元；法人指出，台船近年來所承造的單艘或首艘艦艇較多，如新型救難艦、潛艦國造原型艦（IDS）和環海翡翠輪（MIV）等，不同於傳統系列商船，其建造複雜度高且缺乏學習曲線效應，以致影響營運表現。

台船目前在手業務訂單有商船訂單4艘，軍艦及公務船訂單合計15艘，交船日期高雄廠區排至2031年10月，基隆廠至2027年10月。

龍德造船第2季財報稅後純益2.17億元，已連續三季賺超過2億，每股純益2.01元，上半年EPS達4.38元。

法人指出，除了建造中的首批沱江級艦外，龍德造船2022年以30億元標價拿下海軍第二批3艘沱江級艦艦體建造案後，2023年又拿下國防部所編列的90億元、第二階段5艘沱江級軍艦船體建造案，預計2026年交船，2024、2025年的營運表現將呈現明顯成長走勢。

台船 潛艦

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