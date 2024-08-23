中石化標售土地處分利益約25.6億 爆量衝上票面價

中石化（1314）四宗土地標售案全數順利開標，總計標金76.17億元，預期處分利益約25.6億元，貢獻每股純益約0.67元；23日股價跳空開高衝上票面價，以10.5元開出後一度拉升至10.75元，盤中爆出逾8.6萬張的成交量，居個股成交量第三大。

中石化積極進行土地活化，委託戴德梁行辦理高雄楠梓、亞灣等四宗土地標售，22日全數順利開標，總計標金76.17億元，溢價率27%，創高雄單次標案土地面積、標脫金額最高兩項紀錄。

中石化表示，預期處分利益約25.6億元，將用來充實營運資金；這次四宗土地全數標脫，共吸引12標封參與投標，其中楠梓第82期重劃區及亞灣70期重劃區土地，競爭尤其激烈，期盼未來這些土地，能規劃出更高水準建築，成就高雄市貌更繁華美好的天際線。

除了土地標售，今年初將前鎮區特貿五A部分約3,000坪土地出租給美而快，其餘土地則持續進行招租以活化資產；在海外土地開發上，則偕同關聯企業與越南當地不動產商合作，投入工業區的開發及運管。

中石化23日股價跳空開高，一口氣衝上10元票面價之上，以10.5元開出，一度拉升至10.75元，盤中爆出逾8.6萬張成交量，居個股成交量第三大，僅次於新光金（2888）及永光（1711）。