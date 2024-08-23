32年首見！台鹽鹽品大漲價 營運可望有感成長

台鹽昨（22）日宣布，調升高級碘鹽與特級碘鹽售價，漲幅各為20%、25%，是台鹽32年來第一次鹽品大漲價。業界認為，鹽品占食品含量比重不高，應不至於造成食品業成本波動，但台鹽營運將有感提升。

台鹽說明，該公司為穩定供應台灣民生用鹽，高級碘鹽自1992年上市至今已逾32年未調整價格，而根據行政院主計總處調查，台灣消費者物價指數（CPI）30年來漲幅逾55%。

台鹽32年來首次大漲價 圖／經濟日報提供

基於歷年設備更新、能源、運輸、人工、食安法規要求等各項成本逐年攀升，台鹽自今年中元節後陸續調整高級碘鹽、特級碘鹽售價，反映部分成本以利穩健經營。

其中，高級碘鹽建議售價由每包（一公斤裝）15元漲至18元，漲幅20%；特級碘鹽建議售價由每包（一公斤裝）20元漲至25元，漲幅25%。

台鹽強調，高級碘鹽和特級碘鹽首度漲價，漲幅仍遠低於CPI，而且鹽品在生活必需品的費用占比甚低，為減低對消費者的影響，該公司避開傳統民眾大量用鹽的節慶，延至中元節後才實施調價措施，希望為民眾提供健康優質的產品。

另外，為接軌ESG趨勢及政府節能減碳政策，台鹽持續投資生產設備提升能源效率，從原料到成品嚴格把關，以獨步全球的離子交換膜多重過濾技術，強化全自動製程，並提高自主檢驗頻率以符合食品追溯規範，確保民眾食用品質優良、純淨安全鹽品。

法人指出，雖然國內鹽品市場已開放自由化，但台鹽以高級碘鹽和特級碘鹽為主力的鹽品銷售全台市占率高達七成左右，若以該公司整體營收來看，占比約46%，此次兩大產品漲幅20%、25%，將有感挹注公司營運。

此外，台鹽包裝水自第3季進入需求旺季，正推出各種促銷活動，力拚銷售衝高；而依2022年和2023年的包裝水銷量已連續兩年營收站上10億元水準來看，今年續創新高可期，超越去年全年的577萬箱歷史紀錄。

台鹽包裝水以往均以OEM代工方式外銷到東南亞，目前正積極布局，準備以自有品牌切入，正與一家國際級連鎖通路接洽中，若前置作業順利，預期下半年將正式建立灘頭堡。

台鹽昨天股價漲0.6元、收34.05元，成交量放大至1,129張。