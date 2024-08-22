中鴻 9月內銷價調降
中鴻（2014）昨（22）日開出9月內銷盤價，熱軋調降每公噸600元，冷軋和鍍鋅品項則均降價每公噸500元；至於10月交貨的外銷盤價，則依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。
中鴻表示，受中國大陸高溫洪澇、亞洲雨季及歐洲暑休等季節性因素影響，近期鋼鐵市場進入淡季、需求放緩，國際鋼市呈現階段性調整。
另一方面，美國勞工部公布7月CPI年增率降至2.9%，是自2021年3月以來首度低於3%，市場普遍預期聯準會（Fed）可望於9月展開降息，將有助緩解高利率環境，並提升消費與投資需求，預計對全球經濟溫和復甦具穩定作用。
至於在鋼鐵供需方面，中國大陸國統局數據顯示，7月粗鋼日均產量267.55萬公噸，已降至近年內低點，更較上月大降12.4%，顯示鋼廠因虧損已擴大減產幅度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言