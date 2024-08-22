零售業 大搶寵物商機

三大零售通路，強攻寵物服務市場。萬達寵物（6968）持續展店，長期目標全台拚開250間店；三商家購日前投資3億元入主「寵物好事」股份有限公司；統一超近年加速擴展「OPEN!PETS寵物生活專區」，搶進600億元寵物商機。

萬達寵物以三大計畫搶市，首先透過持續展店，以完整台灣布局，萬達寵物執行長李俊廣指出，目前既有店數122間，店面遍布全台，今年預計再開出15間店，並持續提升單店業績表現，推動整體營收成長。

其次是持續發展線上線下的虛實整合，萬達目前透過旗下品牌眾多的優勢，積極發展OMO虛實整合，以商品結合線上實現雲端場域，並以專屬數據整合系統，串連門市各項數位系統。

最後，將透過整合上下游的方式，以寵物「生老病死」全方位照顧為目標，打造出產業鏈一條龍，李俊廣表示，店數達150間時將開啟總倉計畫，設立全台首個總倉庫，預計會以北部為主。

李俊廣進一步指出，物流對於所有零售業而言都至關重要，因此第一步需要建立自己的總倉庫模式，以解決臨時缺貨問題，並提高供貨效率。

三商家購日前宣布透過旗下子公司三商家購投資股份有限公司，以投資總金額3億元，轉投資「寵物好事股份有限公司」，宣布正式進軍寵物市場，擴增企業版圖。三商家購指出，本投資案將分階段進行，期待與新的合作夥伴一起打拚寵物零售通路。

三商家購看好因少子化帶來的寵物商機，目前寵物特定門市有11間，三商家購表示，截至目前寵物類商品營收年增近三成，以零食及保健類最受歡迎，未來將持續提升貨架數，從平均一至二座增加至五座，商品突破200支，下半年會持續增加商品種類。

台灣7-ELEVEN近年積極整合線上線上，7-ELEVEN表示，目前寵物生活專區聚焦零食、罐頭、乾糧、用品四大結構開發超過20大品牌、共計60~300款寵物商品，單店寵物業績是未導入專區的2.5倍以上，並進一步發現本土市場寵物周邊商品買賣成長速度驚人。

7-ELEVEN也持續擴充品項，預計帶動相關類別業績成長二成。