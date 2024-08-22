雲豹能源揪伴 進軍越南

太陽能系統整合商雲豹能源（6869）昨（22）日宣布，與國內科技品牌廠發條橘子等企業簽署合作備忘錄，聯手組成「ESG能源管理聯盟」，並於越南胡志明市舉辦產品發表會，宣示進軍越南市場，協助當地台商強化永續競爭力。

雲豹能源副總經理譚宇軒表示，越南經濟高速成長，是許多台商眼中海外市場熱門選項，為打入國際綠色供應鏈，當地綠能發展勢在必行。

他說，雲豹能源將台灣經驗帶入越南，於越南設立子公司源利新能源在地深耕，協助台商企業採用太陽能發電、直接購售電等方式投入能源轉型，聯手上下游供應鏈，全方位建立歐盟碳邊境調整機制（CBAM）因應對策。

雲豹能源此次與台灣科技品牌大廠共組「ESG能源管理聯盟」，於越南胡志明市舉辦聯合產品發表會，以ESG及能源管理為主題，展示一系列從ISO認證、能源管理系統（EMS）導入、再生能源多元應用等完整方案，協助越南台商在全球ESG浪潮中實現永續轉型與淨零排放目標。

譚宇軒強調，「ESG能源管理聯盟」將建構物聯網能源管理平台，搭配多元再生能源整合服務，全力協助越南台商實現數位轉型，接軌國際淨零排放，成為台商企業在東南亞達成減碳承諾的最佳夥伴。