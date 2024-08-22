日友擁短單 下半年營運估持平

日友（8341）昨（22）日召開法說會，發言人謝明宏透露，7月陸續接到固化短單，預期大陸事業廢棄物市場量可望逐步往上，下半年整體營運估持平上半年。

展望2025年，謝明宏表示，台灣前陣子廢棄物量偏低，導致日友產能利用率沒那麼高，惟近兩個月業務相對不錯，事業廢棄物的量逐步增加，近月價格也並未向下，預計台灣市場持續穩定成長。

大陸市場方面，隨著效能提升，當地事廢廠目標明年可達損益兩平，不再認列虧損 。

日友上半年營收17.12億元，年增5.03%；稅後純益1.91億元，年增8.92%，每股純益1.47元。其中，第2季營收9.49億元，季增24.32%，年增18.43%；稅後純益1.31億元，季增118.72%，年211.9%，每股純益1.01元。

談到上半年產能利用率，謝明宏指出，台灣處理醫療廢棄物的雲林處理一廠以及三廠整體持續維持在約76%，彰濱廠焚燒約81%、固化41%、物理化學29%。

日友大陸投資以發展危險廢物及醫療廢物處置為重點，醫療廢棄物北京潤泰環保科技擁有焚化一廠及焚化二廠，共有四條線，目前大概維持三條線運轉、產能利用率約73%；事業廢棄物運城潤泰環保科技產能利用率為63%、江蘇宿遷潤泰環保科技為42%、日照磐岳環保科技則為近49%。

謝明宏指出，日友掩埋場一至四區都是承租、第五區則是自己購買並正在興建，預計2026年將興建完成，以接續第三區掩埋場使用。