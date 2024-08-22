jpp上半年每股虧損1.03元 Q3出貨放量

航太機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY（5284）昨（22）日董事會通過第2季財報每股純益0.23元，單季轉虧為盈，但上半年度因認列客戶欠款影響，每股虧損1.03元，下半年是產業旺季，將力拚全年轉虧為盈。

jpp強調，此次逾期款的客戶並非倒閉、財務困難或者終止合作，可能是暫時性資金周轉的問題，但因收款的不確定性高，基於保守穩健原則，先一次性的提列，後續也有專責小組追蹤客戶付款。

jpp為泰國第一大客製化精密金屬機構件的生產製造商，今年在AI伺服器布局有成，加上國際間供應鏈轉移東南亞的趨勢，公司在AI伺服器機櫃、電源機構件、水冷結構件上皆有斬獲，目前產線正積極調整。

jpp指出，伺服器相關產品方面，將配合客戶第3季末開始大量出貨，航太今年增加新客戶，取得飛機座椅結構件新訂單，並獲得Airbus集團子公司的合格供應商資格。