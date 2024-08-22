jpp上半年每股虧損1.03元 Q3出貨放量

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

航太機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY（5284）昨（22）日董事會通過第2季財報每股純益0.23元，單季轉虧為盈，但上半年度因認列客戶欠款影響，每股虧損1.03元，下半年是產業旺季，將力拚全年轉虧為盈。

jpp強調，此次逾期款的客戶並非倒閉、財務困難或者終止合作，可能是暫時性資金周轉的問題，但因收款的不確定性高，基於保守穩健原則，先一次性的提列，後續也有專責小組追蹤客戶付款。

jpp為泰國第一大客製化精密金屬機構件的生產製造商，今年在AI伺服器布局有成，加上國際間供應鏈轉移東南亞的趨勢，公司在AI伺服器機櫃、電源機構件、水冷結構件上皆有斬獲，目前產線正積極調整。

jpp指出，伺服器相關產品方面，將配合客戶第3季末開始大量出貨，航太今年增加新客戶，取得飛機座椅結構件新訂單，並獲得Airbus集團子公司的合格供應商資格。

伺服器 東南亞 航太

延伸閱讀

廣運揮軍AI資料中心統包業務 智慧倉儲年底利用率8成

力致 強攻浸沒式水冷

東台法說會／切入AI伺服器設備製造 看好半導體應用成長

榮剛營收／7月10.97億元 營收穩健 看好航太未來需求

相關新聞

32年首見！台鹽鹽品大漲價 營運可望有感成長

台鹽昨（22）日宣布，調升高級碘鹽與特級碘鹽售價，漲幅各為20%、25%，是台鹽32年來第一次鹽品大漲價。業界認為，鹽品...

化工類股具利基 還有戲

化工類股昨（22）日逆勢走高，包括永光（1711）、東鹼等各擁利基題材，帶領長興、三晃、展宇、中華化、三福化勁揚表態，法...

雲豹能源揪伴 進軍越南

太陽能系統整合商雲豹能源（6869）昨（22）日宣布，與國內科技品牌廠發條橘子等企業簽署合作備忘錄，聯手組成「ESG能源...

日友擁短單 下半年營運估持平

日友（8341）昨（22）日召開法說會，發言人謝明宏透露，7月陸續接到固化短單，預期大陸事業廢棄物市場量可望逐步往上，下...

來億上半年每股純益8.1元 全年衝新高

來億-KY（6890）今年受惠主要客戶Adidas、Hoka鞋款熱賣，推升訂單出貨動能，昨（22）日公布第2季合併財報，...

麗豐上半年每股純益3.59元 雙策略擴張

麗豐-KY（4137）昨（22）日召開董事會通過第2季財報，上半年合併營收20.16億元，營業毛利率83％、營業利益率2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。