基士德上半年每股純益1.15元 業外吃補

基士德-KY（6641）昨（22）日公告第2季合併財報稅後純益1,995.萬元，季減13.6%，年增533.3%，每股純益0.55元；上半年稅後純益4,198萬元，每股純益1.15元，去年同期則是虧損。

基士德指出，中國大陸地區業績穩定，但因大陸市場內捲嚴重，競爭加劇，影響獲利表現，導致上半年業內小虧208萬元，惟損失金額較前期大幅縮小；加上業外獲利4,606萬元挹注，包含認列轉投資裕山公司投資利益1,457萬元，帶動獲利表現。

基士德指出，加速水資源相關業務布局，今年7月取得澎湖虎井嶼、桶盤嶼海水淡化廠設備統包案，金額1,530萬元，跨入海水淡化水資源相關領域。

基士德表示，因應淨零及水資源的需求，台灣業務將持續在設備、智能及公共工程等領域前進。大陸市場方面，在新質生產力、高品質發展及雙碳政策指引下，新一輪大規模設備更新正在推進，大陸未來五年央企預計大規模設備更新改造，基礎建設速度可能提高。

基士德表示，持續推動智能、高效及模組化的減碳產品與方案，穩固環保市場，並加速水資源相關業務開發。