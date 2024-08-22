麗豐上半年每股純益3.59元 雙策略擴張
麗豐-KY（4137）昨（22）日召開董事會通過第2季財報，上半年合併營收20.16億元，營業毛利率83％、營業利益率21％，上半年稅後純益2.88億元、年減48%，每股純益3.59元。
麗豐表示，今年在主營市場大環境充滿挑戰及逆風的經濟情勢下，緊抓消費者對美容保養的剛性需求市場，採取線上、線下的全通路覆蓋，加強市場品牌定位，包括「克麗緹娜」美容連鎖專業線、CHLITINA HOME SPA居家線，以「雙核心雙渠道」策略並進擴張，持續拉高品牌力、產品開發、通路管理、資源整合，堆疊高度產業跨入門檻的競爭力。
展望下半年，麗豐指出，以提高度品牌力、擴大產品市占為主要目標，有機會繳出下半年優於上半年的成績。
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